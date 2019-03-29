İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kişiye bonzai sattığı tespit edilen K.A.'yı 2,06 gram bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabancayla gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.