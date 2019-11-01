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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle E.A. isimli şüpheliyi takibe aldı. Narkotik ekipleri, şahsın ikametinde yaptıkları aramada 89 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7,65 mm mermi ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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