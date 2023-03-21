Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen G.E.'yi takibe aldı. G.E. narkotik polisi tarafından İlyasköy Mahallesi'nde 1 adet sentetik ecza ile birlikte yakalandı.

Soruşturmanın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 38,54 gram esrar maddesi, 13,41 gram metamfetamin maddesi, 6 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. G.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.