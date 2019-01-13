Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Y.E.K. ile temas kuran 2 kullanıcıdan 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili Y.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.