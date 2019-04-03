Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsa 2 paket halinde 3 gram esrar ve 12 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza sattığı tespit edilen C.Y.'yi yakaladı. C.Y.'de 170 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.