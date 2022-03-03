Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da yargılandığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan O.Ç.'yi Atakum ilçesi Atakent mevkisinde içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.