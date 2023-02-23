İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucudan 18,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan E.K.(51), İlkadım ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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