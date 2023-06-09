Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma tarafından uyuşturucu ve silahla yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen E.G.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 279 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy, 1 adet 9 mm çaplı tabanca ve şarjörü, 1 adet 7.65 mm çaplı tabanca ve şarjörü, 20 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm çaplı tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G. hakkında uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.