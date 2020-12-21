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Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan T.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.S., işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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