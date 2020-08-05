Uyuşturucudan 6 yıl cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan N.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.B., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.