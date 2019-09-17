İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucudan 8 yıl 4 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.