Uyuşturucuları ‘Ozon' yakaladı

Samsun'un Atakum ve Bafra ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik dedektör köpeği “Ozon”un yardımıyla bonzai ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama faaliyeti neticesinde 150 gram bonzai ile suç geliri olduğu değerlendirilen 4 bin 621 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama faaliyeti neticesinde 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili tahkikat başlatıldı.