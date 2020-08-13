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Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da yolcu otobüsünden indikten sonra üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yolcu otobüsünden indikten sonra üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari çalışmalar doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a gelen D.K.'yi yolcu otobüsünden indikten sonra üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 85 gram metamfetamin, 0.45 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen D.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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