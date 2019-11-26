İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Y.Ö.'nün evinde yaptığı aramada satışa hazır 5 paket halinde 2,13 gram bonzai ile geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.Savcıya ifade veren Y.Ö., serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.