Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da polis tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen A.Ç. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 105,89 gram metamfetamin maddesi, 7,75 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.