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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında

Samsun’da uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik polisi, M.Ö.'yü 8 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 5 paket halinde 2,81 gram bonzai, 45 adet ekstasy hap ile yakaladı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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