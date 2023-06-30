Uyuşturucuyla yaralanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da şüphe üzerine jandarma tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucuyla ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Sansun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçen C.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.