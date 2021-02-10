Uyuşturucuyu atıp kaçarken yakalandı

Samsun'da elindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçan bir kişi narkotik polisinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri M.B.'yi durdurmak istedi. Polisi görünce kaçmaya başlayan M.B.'nin yere attığı poşetten 1.62 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.B. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.