Uyuşturucuyu satamadan yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da temin ettiği uyuşturucuyu satmaya götürdüğü iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu akalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.O.Y.(27) adlı şahsın Samsun il merkezinden uyuşturucu temin ederek Havza ilçesinde piyasaya süreceği yönünde aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda R.O.Y.'nin içinde bulunduğu 05 plakalı araç ilçenin Mısmılağaç Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada poşet içinde 113 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.O.Y.'nin Havza ilçesi İmaret Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 2 adet pet şişeden yapılmış uyuşturucu madde içme aparatı, 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı, 8 adet sentetik ecza ve 20 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Havza Adliyesine sevk edilen R.O.Y., " Uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevine gönderildi.