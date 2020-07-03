Uzaklaştırma kararı bulunan kardeşini vuran genç yakalandı

Samsun'da dana önce silah çektiği için uzaklaştırma kararı bulunan kardeşini bu kez tabancayla yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma davaları devam eden 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Z.A., yaklaşık 2.5 ay önce kafasına tüfek dayayarak tehdit ettiği gerekçeyle mahkemece 6 ay yanına yaklaşmama kararı bulunan kardeşi M.A.Ç.'nin (22) silahlı saldırısına uğradı. Annesinin evindeki bodrumda olan eşyalarına almaya gidince silahlı saldırıya uğrayan Z.A., bacağından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.A., tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.A.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.A.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.