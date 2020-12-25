Üzerinde ve evinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da bir kişinin evinde ve üzerinde yapılan aramada paketler halinde uyuşturucu madde ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Cımhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen S.Ö.'yü takibe aldı. Gözaltına alınan S.Ö.'nün üzerinde iki paket halinde 34,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın devamında S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada, 9,32 gram metamfetamin maddesi, 448 adet sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 8 adet 9 mm çapında tabanca mermisi elde edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.