Samsun'un Ayvacık ilçesinde üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Ayvacık ilçesi Kabaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabaklık Mahallesi'nde kesmek istediği ağacın üzerine devrilmesi sonucu 56 yaşındaki Cemil Soycan ağır yaralandı. Soycan, 112 acil ambulans ekiplerinde olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.