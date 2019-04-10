İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti

Samsun’da üzerine kestikleri ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da üzerine kestikleri ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Karaağaç Mahallesi'de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşleri ile birlikte ağaç kesen 2 çocuk babası Zekai Aydınoğlu'nun (58) üzerine kestikleri ağaç düştü. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Zekai Aydınoğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydınoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.