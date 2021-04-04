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Üzerine kestiği ağaç düşen şahıs hastanelik oldu

Samsun’da üzerine kestiği ağaç düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da üzerine kestiği ağaç düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda ağaç keserken kestiği kayın ağacı üzerine devrilerek ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanan Mustafa E. (54), 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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