Uzm. Dr. Aziz Uluışık: “Zatürre ölüme kadar götürüyor”

Dr. Aziz Uluışık, “Zatürre hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor” dedi.

Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık zatürre hastalığının bulaşıcı olduğu konusunda önemli açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

Kronik hastalığı olanlar dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Uluışık, “Zatürre (pnömoni) akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. En sık görülen, hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülür” diye konuştu.

“Vücut zayıf düşünce ortaya çıkıyor”

Zatürrenin bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Aziz Uluışık, “Bakteriler başta olmak üzere virüs, mantar gibi çeşitli çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı zatürre türlerinde hasta kişiden sağlıklı kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ancak hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde zatürre oluşturur. Dolayısıyla zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları ise çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi, ağız ve burun sıvılarının bulaştığı bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalar aracılığıyla diğer kişilere geçebilirler” şeklinde konuştu.