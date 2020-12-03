Uzm. Dr. Başar: "Cilt kuruluğu ve çatlamalarından kurtulmak mümkün"

Hüseyin Başar , "Cildiniz de ve dudaklarınızda oluşacak kuruluk, şiddetli çatlama, egzama ve ikincil enfeksiyonlardan korunmak için mutlaka gerekli tedbir ve önlemlerin alınması gerekmektedir" dedi.

Cilt kuruluğunun kişiyi olduğundan yaşlı gösterebileceği, kuruluğa bağlı olarakta çatlama, enfeksiyon, ve egzama gibi farklı sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Hüseyin Başar, "Cilt sorunları arasında en sık karşılaşılan problemlerden biri olan cilt kuruluğudur. Cilt kuruluğu özellikle havaların soğuduğu kış aylarında sıklıkla görülmektedir. Soğuk hava, cildin nemini azaltan en önemli faktördür. Cildin açık alanlarında kızarıklık ve pullanma sık görülebilirken, kuruluk kaşıntıyı da artırmaktadır. Ciltte oluşan kuruluğun en önemli nedeni; koruyucu bariyerinin hasarlanması sonucunda cildin su tutma kapasitesinin azalması. Rüzgar, nemsiz ve sıcak ortamlar şikayetlerin daha da belirginleşmesine yol açıyor. Bunun yanı sıra, sıcak suyla el yıkama, cildi kurutan giysiler, duş süresinin uzaması, kese-lif kullanımı ile cildin bariyerini bozan hijyen malzemeleri de sorunları artıran diğer nedenleri oluşturuyor.

Soğuk havadan dolayı oluşan cilt kuruluğunu en aza indirmek için uzun süre boyunca aşırı sıcak ortamlarda bulunmamaya özen gösterin. Her akşam cildinize nemlendirici sürün. Kış aylarında kullanacağınız nemlendiricilerin yaz aylarında kullandıklarınıza nazaran daha yağ bazlı olmasında fayda vardır. Naylon, sentetik, polyester veya yünlü giysiler yerine cildin kurumasını ve kaşınmasını önleyen pamuklu ya da pazen giysiler kullanın. Cildiniz de ve dudaklarınızda oluşacak şiddetli çatlama, egzama ve ikincil enfeksiyonlardan korunmak için mutlaka uzman desteği alınması önemlidir" diyerek sözlerine son verdi.