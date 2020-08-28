Uzm. Dr. Ersen Hürmüzlü: “Antikor testi yaptırarak Kovid-19 geçirip geçirmediğinizi anlayabilirsiniz”

Ersen Hürmüzlü, "Antikor testi ile hangi hastalık için araştırma yapılıyorsa, o hastalığa karşı üretilen antikor test edilir. Örneğin kişinin Kovid-19 hastalığı geçirip geçirmediği anlaşılabilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Ersen Hürmüzlü Kovid-19 ile ilgili olarak kimin bağışık olduğunu belirlemek ve enfekte olan çalışanların bağışıklık düzeylerini belirleyerek güvenli işe dönüş zamanının saptanmasında büyük önem taşıyan antikor testi hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Ersen Hürmüzlü, "Son alınan verilere göre, dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 823 bin 513 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 16 milyon 608 bin 605 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 629 bin 98 aktif vaka bulunuyor. Dünya genelinde aşı çalışmaları sürürken, korona virüsüyle mücadelede ‘immün plazma tedavisi' uygulanmaya devam ediyor. Bu tedavi Kovid-19 geçiren bir kişinin bağışıklık sisteminin korona virüse saldıracak antikorları geliştirmesiyle ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Antikor nedir?

Antikorla hakkında bilgi veren Ersen Hürmüzlü, “Hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı karşıt maddeye antikor denir. Antikor, vücut için tehlikeli olabilecek yabancılara yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen koruyucu bir proteindir. Hastalık yapıcı virüs, bakteri ve toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırırlar. Hastalıkla savaşan antikorlar, belirli antijenlere özgü olarak üretilirler. Bu nedenle enfeksiyon geçirmiş kişilerin bağışıklık sistemi tarafından Kovid-19'a karşı üretilen antikorlar korona virüsü tedavisinde kullanılır” şeklinde konuştu.

Antikor testi nedir?

Antikor testine ilişkin konuşan Uzm. Dr. Hürmüzlü, “Hastanemizde güven içinde yaptırabileceğiniz antikor testi, kandan örnek alınarak kanda antikor varlığının belirlendiği testin adıdır. Hangi hastalık için araştırma yapılıyorsa, o hastalığa karşı üretilen antikor test edilir. Örneğin bir kişinin Kovid-19 hastalığı geçirip geçirmediği, yapılan antikor testiyle anlaşılabilir. Test sonucunun pozitif çıkması yakın zamanda Kovid-19 geçirmiş ya da geçiriyor denilebilir. Kanda SARS-CoV-2 IgM, IgG veya toplam antikorları tespit eden serolojik testler mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Antikor testinin güven içinde yaptırılabileceğini söyleyen Hürmüzlü, “Antikor testleri, Kovid-19'dan iyileşen veya virüsü fark etmeden taşıyabilen hastalarda, virüs artık mevcut olmasa bile antikorları kimin taşıdığını gösterebilmektedir. Kimin bağışık olduğunu belirlemek, Toplumda kaç kişinin virüs ile karşılaştığını bulabilmek, Hastalığı bilmeden yayan kişileri tespit edebilmek, Hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde, enfekte olan çalışanların bağışıklık düzeylerini belirleyerek, güvenli işe dönüş zamanının saptanmasında büyük önem taşımaktadır. Testi isteyen herkes hastanemizde bu testi yaptırabilmektedir" sözlerine yer verdi.