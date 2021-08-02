Uzm. Dr. Hayati Akbaş: "Estetik cerrahi abartıya kaçmadan daima makulü gözeterek yapılmalı"

Dr. Hayati Akbaş, cerrahide abartıya kaçmadan doğallığa ve natürel olmaya dikkat ederek yapılan estetik işlemlerin kişinin özgüvenini tamir ettiğini söyledi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Dr. Hayati Akbaş estetik cerrahide bazı kişilerin aşırı talepleri olduğunu belirterek doğallığa ve natürel olmaya dikkat ederek yapılan estetik işlemlerin önemine dikkat çekti. Estetik plastik cerrahinin insanların mutluluğuna katkı yapan bir işlem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Her şeyde olduğu gibi bu durumda da dozajın iyi ayarlanması gerekiyor. Cerrahide yapılan işlemler abartıya kaçmadan doğallığa ve natürel olmaya dikkat ederek yapıldığı takdirde o kişinin özgüvenini tamir ediyor. Bazı kadınların meme protezi isterken aşırı büyük meme protezi talep etmesi uygun olmayabilir. O insanın mutluluğunu uygun dozda etkilemeyebilir. Tam dersine rahatsızlık dahi oluşturabilir. Estetik cerrahideki uygulamaları daima makulü gözeterek yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bazı hastalarımızın talepleri aşırıya kaçabiliyor"

Yapılan işlemlerin vücutla veya yüzle uyumlu olmasını gerektiğinin altını çizen Akbaş, "Örneğin burun ameliyatı isteyen bir kişi benim burnum aşırı oluk, kalkık olsun, ameliyat olduğu her yerden belli olsun, bana ameliyat olduğumu söylesinler gibi taleplerde bulunabilmektedir. Doğrusu ise yapılan bir burun ameliyatında, ameliyat olduğu dahi anlaşılmaması o yüzün bütünlüğü ile uyumlu olmasıdır. Bir burun düşünelim. Kendi için çok ahenkli, güzel fakat yüze uyumu bakımında değerlendirildiğinde çok suni ve yapmacık duruyorsa o burun güzel bir burun değildir. Estetik ameliyatlarda önerim; mutlaka danışan doktor ilişkisinde ön konuşmanın verimli olması gerekiyor. Mutlaka 2 taraf arasında bir denge kurulması gerekiyor. Aşırı taleplerin mutlaka törpülenmesi, revize edilmesi gerekiyor" diye konuştu.