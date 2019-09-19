Uzm. Dyt. Hilal Yazıcı: "Aşırı kilolu olmak düşük ihtimalini artırıyor"

Hilal Yazıcı, hamile kalmak isteyenlere doğurganlığı artıran beslenme önerilerinde bulundu, kadınların dengeli ve yeterli beslenerek doğurganlıklarını destekleyebileceğine işaret etti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hilal Yazıcı, bilimsel çalışmalarda beden kitle indeksi (BKİ) yüksek olan kadınların beden kitle indeksi normal olan kadınlara göre hamile kalma olasılığının yüzde 35 daha az olduğunun ortaya konduğunu söyledi. Beden kitle indeksinin 19-25 kg/m2 olmasının hamile kalabilmek ve kan parametrelerinin düzenlenmesi için oldukça önemli bir rol oynadığını aktaran Diyetisyen Hilal Yazıcı, “Özellikle polikistik over sendromlu kadınlarda, üreme fonksiyonlarını artırmak için vücut ağırlığından yüzde 5-10 kilo vermek büyük ölçüde destekleyici olmaktadır. Aşırı kilolu olmak; IVF (Tüp Bebek) başarı oranını azaltır, düşük olasılığını artırır, gebelik sırasında da risk teşkil eder” dedi.

“Dengeli beslenme en az ilaç tedavisi kadar etkili”

Fazla tüketilen karbonhidratın glisemik indeksi artırdığına dikkat çeken Yazıcı, bunun sonucunda kan-glukoz seviyesinin de hızla yükseldiğini ifade ederek, “Doğurganlık ve diyet konusunda yapılan çalışmalarda, yüksek glisemik indekse sahip olan kadınların, düşük indeksli kadınlara göre kısırlık oranı yüzde 92 daha fazla çıkmıştır. Bu nedenle yüksek glisemik indeksi olan kişilerin tam tahıl ürünleri; yulaf, çavdar, kabuklu meyveler, yüksek posalı besinler tüketmeleri; rafine ürünlerden tatlı ve şekerlemelerden kaçınmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Dengeli beslenme, hormonal parametrelerin düzelmesinde en az ilaç tedavisi kadar etkili olduğunu belirten Hilal Yazıcı, “Düşük proteinli beslenen bireylerin, normal protein tüketimi olan bireylere göre kısırlık (infertilite) oranı daha fazladır. Ancak hayvansal kaynaklı proteinler infertilite durumunda azaltılıp; kuru fasulye, nohut, barbunya, mercimek, soya gibi bitkisel protein kaynaklarına yönelmek gerekir. Ayrıca günlük tüketilen süt, yoğurt, peynirin; içeriğindeki kalsiyum sayesinde ‘ovulasyon' gibi kısırlık sorunlarından kadınları koruduğu bildirilmektedir” açıklamasında bulundu.