Uzman diyetisyen Tığlı: "Soğuklara karşı metabolizmanızı hızlandırın"

FBM Tıp Merkezinden Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, soğuk havaların gelmesiyle birlikte metabolizmanın tembelleşmeye başladığına dikkat çekti. Doğru ve yeterli miktarda su içmenin ilk adım olduğunu ifade eden Tığlı, "Vücudumuz tüm sindirim, emilim gibi tüm metabolik olaylarda hatta hareket etme konuşma gibi fiziksel olaylarda da su kullanır. Bedeninizin doğru ve sağlıklı çalışmasını istiyorsanız ona ihtiyacı olan suyu vermeniz gerekiyor. Bedeninizin düzgün çalışmasını istiyorsanız mevsim farkı olmaksızın her gün kahvaltı öğününüzü yaparak bedeninize en uygun yakıtı verebilirsiniz. Güne kahvaltı ile başlayanların metabolizmaları daha hızlıdır. Sık öğün beslenmek hala bilimsel olarak metabolizma hızlandırıcı kabul edilmekte. Ara öğünler metabolizmanın uzun aç kalmasını önleyerek kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Böylece açlık krizleri yaşamazsınız" dedi.

"Metabolizmanın hızlanmasına ek katkı sağlayan besinlere yer verin"

Ek besinlerin metabolizmada hızlandırıcı etkisini vurgulayan Tığlı, "Baharatlar; acı biber, karabiber, zencefil, zerdeçal gibi metabolizma hızlandırıcı etki gösterir. C Vitamini; C vitaminin yağ yakıcı etkisi bulunur. Dolayısıyla metabolizmanızı hızlandırır. Ananasta bulunan bromelain proteini sindirimi hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Aynı zamanda ananasın ödem atıcı etkisi bulunur" diye konuştu.

Egzersizin önemine de değinen Deniz Tığlı, hareketsiz bir bedenin metabolizma hızını yavaşlattığının altını çizerek, "Özellikle masa başı çalışıyorsanız mutlaka ek egzersiz yapın. Pratik olarak adım sayınızı takip ederek aktifliğinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Sağlıklı bir beden için önerilen günlük 10 bin adımdır. Tüm bunlara ek olarak; Bilinçsiz diyet uygulamaları, yanlış ve eksik enerji tüketimleri metabolizmanızı yavaşlatacaktır. Bunun sonucunda enerji harcamanız azalır ve kilo veriminiz yavaşlar veya kilo alır duruma geçebilirsiniz aman dikkat diyelim. Bilimsel gerçekliği olmayan hiçbir öneriyi dinlemeyin, aksi halde metabolizmanıza zarar verirsiniz" şeklinde konuştu.