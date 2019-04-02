Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı'nca desteklenen ‘Geçmişe Açılan Pencere' projesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi hocalarının farklı konulardaki eğitimleri ile Samsun Balkan Türkleri üyelerine ve mübadele tarihini öğrenmek isteyen halka açık olarak eğitim veriyor.

Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığınca desteklenen ‘Geçmişe Açılan Pencere' projesi farklı alanlardaki etkinliklerle ile devam ediyor. Ocak ayında bir açılış toplantısı ile başlayan proje, üç farklı kapsamda kültürel tanıtıma hizmet etme noktasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Proje Hakkında Bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Projenin ilk ayağı olan Mübadele Tarihi Eğitimleri her on beş günde bir olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi hocalarının farklı konulardaki eğitimleri ile Samsun Balkan Türkleri üyelerine ve mübadele tarihini öğrenmek isteyen halka açık olarak sürdürülüyor. Ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Esen Ersoy tarafından hazırlanan ve Nisan ayı içinde planlanan Mübadele Drama Çalışması ise Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek farklı ve özgün bir çalışma olup bu proje ile hayata geçirilecektir. Mübadele Drama Çalışması ile hedeflenen, atalarımızın topraklarından ayrılırken yaşadığı duyguları hissedebilmek, şartlarını anlamak ve ortak hafızamızı canlı tutmaktır” dedi.

Mübadele tarihi eğitimleri alanında uzman hocalardan

Mübadele tarihi eğitimlerinin önemli bilgileri ortaya koyduğuna dikkat çeken Özata, “Mübadele Tarihi Eğitimlerimize katkı sağlayan Prof. Dr. Nedim İpek, Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Dr. Esen Ersoy, Dr. Murat Bayram Yılar, Dr. Furkan Çakır'a bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz. Projemizin ikinci ayağı olan Selanik Mübadilleri Yöresi Halk Oyunları Eğitimlerimiz ise çalışan üyelerimiz düşünülerek hafta içi akşam mesai bitiminde planlanarak 3 erkek 1 bayan grup olarak sürdürülmektedir. Cigoş, karşılama, Debreli Hasan, telgrafın telleri, kasap, çobankızı, sallama gibi yöresel oyunlarımız öğrenilmekte olup proje kapsamında Selanik yöresi ekip kıyafetlerimiz tamamlanmıştır. Projemizin üçüncü ayağı olan mübadil lezzetler etkinliklerimiz haziran ayında, farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerimizin yapımı ve tanıtımı şeklinde gerçekleşecektir. Derneğimiz Kadınlar Kolu, bölgemizde unutulmaya yüz tutan mübadil yemeklerini araştırarak günümüz mutfaklarına taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz, Geçmişe Açılan Pencere Projesi ile unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi ve tarihi geçmişimizi öncelikle gençlerimizin öğrenmesini, yaşatılmasını ve Ülkemizin de zenginliği olan milli değerlerimizin korunmasını hedeflemiş olup etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.