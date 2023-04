Uzman uyardı: “Artan yaşlı nüfusa bağlı olarak Parkinson hastalığında bir patlama yaşanması bekleniyor”

Dünyada 10 milyon, Türkiye'de ise 200 bin civarında Parkinson hastası olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, “Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artmaktadır. Toplumumuz hızla yaşlanan toplumlar arasında sayılmaktadır. Artan yaşlı nüfusa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizde Parkinson hastalığında da bir patlama yaşanması beklenmektedir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

10 bin yeni teşhis konuluyor

Parkinson hastalığında görülen verilere dikkat çeken Doç. Dr. Türkel, “Dünyada 10 milyon, ülkemizde 200 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin edilmektedir. Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yaşın üzerindeki her 100 kişiden biri Parkinson hastasıdır, bu nedenle 1 milyon civarında Amerikalı Parkinson hastalığı ile yaşamakta ve her yıl yaklaşık 60 bin yeni teşhis konulmaktadır. Yurdumuzda ise her yıl yaklaşık 10 bin yeni teşhis konulduğu tahmin edilmektedir. Toplumumuz hızla yaşlanan toplumlar arasında sayılmaktadır. Artan yaşlı nüfusa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizde Parkinson hastalığında da bir patlama yaşanması beklenmektedir” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Hastalığın belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Türkel, “Parkinson hastalığının temel bulguları; hareketlerde yavaşlama, titreme, sertlik ve yürüme ve denge bozukluğudur. Bunun dışında motor olmayan bulgularda (koku alma bozukluğu, kabızlık, psikiyatrik bulgular, uyku bozukluğu vb.) görülmektedir. Parkinson hastalığı, tedavilerle yakınmaların iyileştirilebildiği ve hastanın yaşamını daha az engeller hale getirilebildiği tek nörodejeneratif hastalıktır” şeklinde konuştu.

Tedavi yolları

Parkinson hastalığında tedavi yollarına değinen Doç. Dr. Türkel, “Parkinson'da erken tedavinin hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgiler mevcuttur. Bu nedenle toplumsal farkındalık ve bilinçlenme oluşturmak adına her yıl 11 Nisan tüm dünyada Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak ilan edilmiştir. Parkinson hastalığının ilaç tedavisi dışında cihaz destekli tedavilerden beyin pili, apomorfin tedavisi ve levodopa-karbidopa intestinal jel tedavisi uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.