Uzmanından 'diz ağrıları' uyarısı

Öğretim Üyesi Ali Kemal Yazıcı, diz ağrılarının dikkate alınması gereken önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Öğrt. Üyesi Ali Kemal Yazıcı, çoğunlukla zorlama, yaşlılık, travmalar, pozisyonel kaymalar ve diğer hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan diz ağrılarının erken dönemde tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, “Dizde ortaya çıkan ağrılar düşme, çarpma sonucu olabildiği gibi, herhangi bir sebebe bağlı olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Bazı kişilerde dizde oluşan sağlık sorunları hiç ağrı vermeden de ortaya çıkabilir. Belirli iş ve yaş grubunda olan kişilerin yaptıracakları sağlık taramasında bunu da dikkate almaları gerekmektedir” dedi.

“Dizde hasar bırakabilir”

Diz ağrılarının tedavi sürecine dair de açıklamalarda bulunan Ali Kemal Yazıcı, “Diz ağrılarının sıklıkla nedeni menüsküs yırtıkları ve dizin eklemini oluşturan kıkırdağın hasarı olarak karşımıza da çıkmaktadır. Eğer menüsküs, bağ yırtıkları, kıkırdak hasarları erken dönemde tedavi edilmezse zamanla dizde kıkırdak hasarı oluşur ve ileri dönemde dize protez konulmak zorunda kalınır. Hasta bazı durumlar ağrı hissetmeyebilirler bu yüzden de tedavi için geç kalınabiliyor. Bu nokta da diz de kireçlenme problemi yaşanılıyorsa o zaman dize protez ameliyatı yapılabiliyor. Diz ve kalça protezi, çapraz bağ, yenidoğan kalça çıkıklığı, ayak deformasyonları, yaşlılığa bağlı kemik hastalıkları, osteoporoz, bel ve boyun ağrıları gibi alanın da değişik hastalıkların tedavisinde de farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu anlamda tedavi için geç kalınmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.