Uzmanından 'pizza' tavsiyeleri

VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri Dünya Pizza Günü dolayısıyla "Sağlıklı Pizza Herkese İyi Gelir" diyerek kolları sıvadı ve Eğitim Şefi Ercan Yılmaz ile sağlıklı pizza workshopu gerçekleştirdi. Alanlarında uzman olan hekimler pizza yapmada da ne kadar başarılı olduğunu lezzetli pizzalar ortaya çıkararak gösterdi.

Besin öğe açısından zengin ve doyurucu bir gıda olan pizzanın mayalı hamur üzerine, peynir ve domates eklenerek yoksul İtalyan halkının temel gıdalarından biri olarak yüzyıllarca tüketildiğini vurgulayan Diyetisyen Hilal Yazıcı, “Pizzanın dünya çapında bir üne kavuşmasının hikâyesi ise, 1889 yılında Kraliçe Margherita'nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlamış. Pizza, ABD kültüründeki hali ve hazır gıda zincirlerinde yer almasıyla ve porsiyon kontrolünün aşılması ile sağlıksız bir yiyecek gibi görünse de aslında doğru pişirildiğinde ve yeterli porsiyonlarda tüketildiğinde birçok besin öğesinden zengin doyurucu bir öğün olabilir" dedi.

"İçeriğindeki flavonoidlerin kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkisi var"

Pizzanın olmazsa olmazı domates sosunun içerisindeki likopen sebebiyle kansere karşı koruyucu etkisi olabileceğinden de bahseden Dyt. Hilal Yazıcı, “İçerisindeki flavonoidler sayesinde kalp ve damar hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucudur. Tam tahıllı unlarla yapılacak pizza hamuru üzerine ev yapımı domates sosu, yeşillikler, antioksidan içeriği yüksek renkli biberler, mantar, zeytin gibi pizzaya yakışan besinler ve proteinden zengin peynir çeşitleri eklenerek lezzetli ve doyurucu bir pizza yapmak mümkün. Sağlıklı bir öğün için 1-2 dilim pizza yanına bol yeşillikli salata ve 1 su bardağı ayran ile tüketebilirsiniz” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Doç. Dr. Pervin Karlı, Genel Cerrah Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ayşegül Başar ve Üroloji Uzm. Opr. Dr. Burak Yavuz Kara katıldı.