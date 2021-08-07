Uzmanından uyarı: “Rahim ağzı kanserinden korunmak için 3 yılda bir test yaptırın”

Düzenli olarak smear testi yaptırmak ve aşılama yöntemi rahim ağzı kanseri olma ihtimalini azaltıyor.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Seher Sarı, rahim ağzı kanserinden korunma yolları hakkında bilgilendirdi. Opr. Dr. Seher Sarı, “Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişen ve human virüs yani HPV olarak adlandırılan virüsün bazı tiplerinin neden olduğu da bilinen bir kanserdir. Kadınlarda görülen kanser tiplerinde ikinci sırada yer alır. Rahim ağzı kanserlerinin ilk belirtisi genellikle ilişki sırasında ve sonrasında görülen vajinal kanamadır” dedi.

3 yılda bir test yaptırılması gerekiyor

Rahim ağzı kanserinden korunmanın mümkün olduğunun altını çizen Opr. Dr. Seher Sarı sözlerini şöyle sürüdü: “Rahim ağzı kanserinden korunmanın iki tür yolu vardır. Bunlardan birisi rahim ağzı kanser taraması olan smear testi, diğeri aşılamadır. Ayrıca hijyen de çok önemli bir rol almaktadır. Prezervatif kullanmak HPV bulaşma riskini azaltır ama tam bir koruma sağlamaz. Çünkü enfeksiyon cilt teması ile de bulaşabilir. Smear testi yaptırdığınız takdirde kanser öncesi lezyonları yakalama şansı yüksektir. Bu dönemde hastaları tespit edip kanser olmadan tedavi etme şansına sahip olabiliyoruz. Rahim ağzı kanser taramasına cinsel ilişkiye başlama yaşına bakılmaksızın 21 yaşından sonra başlanmalıdır. Yaşları 21 ile 30 arasında olan kadınlarda 3 yılda bir smear, 31 ile 65 yaş arası kadınlarda 3 yılda bir smear veya 5 yılda bir ko-test denilen smear testi ile beraber HPV testi yapılmalıdır.”

Aşılama yüzde 85-95 oranında koruyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı, HPV aşısının 2006 yılından beri dünyada yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Aşıyla ilgili bilgiler veren Sarı, “Rahim ağzı kanserlerinin nedeni olan HPV'ye karşı üretilmiş bir aşıdır. Aşıyı yaptırdığınız zaman, aşının içinde bulunan virüs tiplerine karşı koruyuculuk ortaya çıkmaktadır. Hatta kansere en sık sebep olan HPV 16 ve 18 tiplerine karşı yüzde 100 korunma sağlar. Bu aşıyı yaptırdığınız takdirde rahim ağzı kanserinden yüzde 85-90 oranında korunma mümkündür” diye konuştu.