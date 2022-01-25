Uzmanından uyarı: "Skolyoz tedavisi geciktirilmemeli"

Dr. Ahmet Karkucak, "Skolyoz, tedavi edilmediği takdirde kalp, akciğer gibi başka sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Ahmet Karkucak, skolyoz hastalığının nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Opr. Dr. Karkucak, "Skolyoz omurganın sevikal, trogal ve lomberde later dönüşleri ve rotasyonu ile seyreden omuriliğin kanal darlıklarına neden olabilen, iç organları özellikle akciğer ve kalp basılarına neden olabilen omurganın eğriliği olarak tarif edilebilecek bir hastalıktır. Kız çocuklarında ağırlıklı olarak daha sık bir şekilde görülen skolyoz, omurganın sağa ya da sol tarafa doğru eğilmesi neticesinde ortaya çıkan, kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerini büyük oranda etkiler. Genellikle konzental olup altta yatan nedenler içinde omurganın gelişimi ile ilgili doğumsal efeklerin etki ettiği, patojenlerin beraber olabildiği bir omurga eğriliği durumudur. Sonradan olan omurga eğriliği skolyoz bu bir travma sonrası omurga da kemik kırıkları buna bağlı olarak değişiklikler olabilir” diye konuştu.

Skolyozun farklı sağlık sorunları oluşturabileceğini belirten Karkucak, “Omuzlardan birinin diğerine göre biraz daha yüksek olması yer alır. Omuzlar sağa ya da sola doğru kayma gösterebilir. Aynı durum bizzat kalça bölgesi için de geçerlidir. Bel girinti asimetrisi ve sırtta kaburgada yükseklik (çıkıntı) en önemli bulgularındandır. Öte yandan kürek kemiklerinin duruşunda da eşitlik açısından belli problemler ön plana çıkabilir. Skolyoz rahatsızlığına dair şüphe uyandıran bir bozukluk tespit edildiğinde vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır. Skolyoz hangi aşamasında olursa olsun tedavi edilmediği takdirde çok daha başka sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir” şeklinde konuştu.

Skolyoz tedavisi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ahmet Karkucak şunları söyledi:

“Erken tanı ve doğru tedavi seçimiyle skolyozun tam düzeltilmesi mümkündür. Tedavi ile yalnızca oluşan eğrilik düzeltilmez; bu eğriliğin neden olduğu şekil bozukluğuna bağlı olarak göğüs kafesinde meydana gelen hacim daralmasının da önüne geçilir. Skolyozda cerrahiye karar verilmeden önce en önemli etken skolyozun açısı, hastanın yaşı, genel durumu olarak görüntüsü, skolyoza bağlı olarak kalp, akciğer gibi solunum sıkıntısına neden olabilecek bası bulguları belirler. Burada tanı konulduktan sonra çok vakit kaybetmeden yakın takibe alıp önce egzersizler en önemli olan yüzme omurganın eğriliğini düzeltmek için tedaviye başlanmalıdır."