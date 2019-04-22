Uzmanlardan 'cushing' uyarısı

Hatice Özer, kontrol altına alınamayan şeker hastalığının, verilemeyen kiloların veya erken başlangıçlı osteoporoz veya hipertansiyonun nedeninin ‘cushing' hastalığı olabileceğini söyledi.

Türkiye'de çok fazla bilinmeyen “cushinhg sendromu” denilen sağlık sorununu hipofiz bezinin fazla büyümesi veya vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğu belirtildi.

Kortizol hormonunun normalde salınması gerekenden fazla miktarda salınması ile ortaya çıkan belirtilerin bütünü olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri'nden Hatice Özer, "Kortizol normalde böbrek üstü bezleri tarafından yapılan bir hormondur ve yaşam için gereklidir. Bu hormon kişinin hastalık gibi stresli durumlara yanıt vermesini sağlar. Hemen hemen bütün vücut dokularına etkisi bulunur. Vücutta çok fazla kortizol üretilmesi, nedenine bakılmaksızın cushing sendromu olarak adlandırılır” dedi.

Cushing hastalığı belirtileri

Cushing hastalığı belirtileri hakkında bilgi veren Özer, şunları söyledi:

“Pek bilinmeyen aslında vücudumuz için önemli bir denge unsuru olan cushing sendromu belirtileri olarak yüzün yuvarlak bir şekil alması (aydede yüzü görünümü), kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), obezite- kilo artışı, deride çizgilenme, cinsel istekte azalma, regl kanamalarında düzensizlik, yüz ve vücutta kıllanma, ciltte çatlama, sivilce ve aknelenme, kas gücünde azalma, damar sertliği, kemik erimesi ve kırılma, bitkinlik, halsizlik sırtta ve ense bölgesinde yağlanma, kol ve bacaklarda incelme, baş ve sırt ağrıları, karın ağrısı, yüzde kızarıklık, böbrek taşları, depresyon ve uyku bozukluğu, tekrarlayan enfeksiyonlar (iltihaplar) kısa süreli hafıza zayıflığı, sinirlilik, kolay berelenme, kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi, omuz kalça ekleminde zayıflık konsantrasyonda zayıflama, el ve ayakta şişme, çocuklarda büyüme yavaşlaması ve boy kısalığı gibi ortaya çıkar.”

Takip edilmesi gereken önemli hastalık

Cushing hastalığının tanı ve tedavisine değinen Dr. Hatice Özer, “Cushing hastalığı tanısı zamanında konmaması durumunda şikayetlerin ağırlaştırarak ölüm riskini de beraberinde getiren ciddi bir hastalıktır. Her hastada ayni belirti ve bulgular olmayabilir. Bazı olgular hafif seyredebilir, bütün belirti ve bulgular olmayabilir. Tanısı kan ve idrar tahlili ile kolayca konabilir. Cushing hastalığı en sık nedeni beyinde hipofiz bezinden uygun olmayacak şekilde fazla miktarda ACTH hormonu salgılayan hipofiz adenomudur. Hipofiz adenomu genellikle iyi huylu bir tümördür. İkinci sıklıkla böbrek üstü bezinde uygunsuz fazla kortizol hormonu salgılayan sürrenal adenoma bağlıdır. Bu da genellikle iyi huylu bir tümördür. Ayrıca bu tümörlerden başka daha nadir görülen sebepleri de vardır. Bu nadir sebepler arasında hastalığın hızlı ilerlemesine sebep olan kötü huylu tümörler de yer alır. Tanısı konulduktan sonra kortizolün fazla salınıma neden olan tümörün çıkarılması ile tedavi edilir. Cerrahi olamayacak hastalara kortizol salgılanması azaltacak ilaç tedavisi veya gamma knife tedavisi verilir” şeklinde konuştu.