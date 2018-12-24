Uzmanlardan 'enfeksiyon' uyarısı

Büşra Yılmaz, kış hastalıklarından ve oluşabilecek enfeksiyonlardan korunmak için mutlaka kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Büşra Yılmaz, soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde çocuklarda solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyonların da artış gösterdiğini söyledi. Soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen zamanın da solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların yaygınlaşmasına neden olduğunu aktaran Dr. Yılmaz, "Genel olarak baktığımız zaman solunum yolu enfeksiyonları olarak tanımladığımız bu hastalıklar çocukların yılda hemen hemen birkaç defa geçirmesi normal bir durumdur aslında. Çünkü çocukların özellikle okul ortamında bir arada olduğunu göz önüne alırsak, bir çocuğun bile hasta olması diğer çocuklara geçmesine neden olmaktadır. Siz çocuğunuza ne kadar dikkat ederseniz edin mutlaka hava yoluyla bu enfeksiyonu çocuğunuz kapacaktır. Burada kişisel olarak dikkat etmeniz gereken ise hastalıklardan korunmak bu da vücut direncini artırmak ile olur. Bu da kişisel hijyenin yanında, iyi beslenmek ve spor yapmaktan geçer” dedi.

“Tanı ve tedavi süreci olmalı”

Virüslerin neden olduğu bir hastalık olan soğuk algınlığı, grip, boğazda ağrı, yanma, yutma güçlüğü, öksürük ve ateş gibi belirtiler ile başlayan farenjit, yüz kemikleri arasındaki sinüs denilen boşlukların iltihaplanması olan sinüzit ve bunun yanı sıra zatürre ve bronşit gibi tüm yaş gruplarını etkileyen en sık görülen bu hastalıklardan korunmak için ilaç tedavisinin de alınması gerektiğini kaydeden Dr. Yılmaz, “Bunun için çocuğunuz mutlaka bir uzman doktor tarafından görülmeli hastalığının tanısı koyulmalı ve ilaç tedavisi ile birlikte yakın takipte olunmalıdır" diye konuştu.