Uzmanlardan iftar ve sahur uyarısı

Sahura mutlaka kalkın ve iftardan 1 saat sonra mutlaka hareket edin” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, oruç tutanların rahat bir gün geçirmesi için önerilerde bulundu. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken durumların olduğunu ifade eden Yılmaz, özellikle tüm gün aç kalan mideden dolayı iftar zamanı fazla yemek yemenin sağlık sorunlarına neden olacağını söyledi.

İftar ve sahur menüsü paylaşan Yılmaz, "İftarda 1 su bardağı ılık su, 2 adet hurma/kayısı, 1 kase çorba, salata, yoğurt, 1 dilim tam buğday ekmeği, 10-15 dakika mola, 8 yemek kaşığı sebze yemeği. Ya da 4 köfte kadar et/tavuk/balık, yağsız salata, yoğurt, 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 su bardağı yağsız süt, 1 porsiyon meyve önerebilirim. Sahur da ise, 1 su bardağı süt, 2 kibrit kutusu kadar peynir ya da 4 çorba kaşığı kadar lor çökelek, 1 adet haşlanmış yumurta, 5 adet zeytin ya da 2 tam ceviz içi, 1 porsiyon meyve, 2 ince dilim tam buğday ekmeği, domates, salatalık, maydanoz, dereotu mevsim yeşillikleri önerebilirim” diye konuştu.

“İftardan 1 saat sonra mutlaka hareket edin”

Ayrıca, iftarla sahur arası yarım saatte bir 1 bardak su olmak kaydıyla 2 litre su içilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Yemek arası mola verin. Sahura mutlaka kalkın. İftardan 1 saat sonra mutlaka hareket edin. Yemeklerde pilav-makarna-ekmek-dolma-tatlı gibi bütün karbonhidrat kaynaklarını bir arada tüketmeyin. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı ya da meyve-yoğurt/süt tüketiniz ve son olarak çok yağlı salçalı yemekler yerine haşlama buğlama/fırın/ızgara ya da az yağda pişirme yöntemlerini kullanmalısınız” şeklinde konuştu.