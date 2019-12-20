Uzun yıllar çektiği ağrılarından kurtuldu

Öğr. Üyesi Serdar Azat Ataman tarafından yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Ağrılı ve hareket kısıtlılığı olan bir kalça, günlük hareketlerin kolay bir şekilde yapılabilmesini engelleyebilir. Şevki Gümüş isimli hastada yıllardır yürüyemiyor, yataktan çıkamıyor ve ihtiyaçlarını bile tek başına göremiyordu. Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Azat Ataman'a başvuran Şevki Gümüş, yapılan operasyon ile birlikte kısa bir süre içinde artık eski günlerine kavuşma imkanı buldu. Dr. Öğr. Üyesi Serdar Azat Ataman tarafından yapılan ameliyat sonrası artık rahat bir şekilde ihtiyaçlarını görebilecek olan Gümüş, sağlığına kavuştu.

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Azat Ataman, "Ağrılı ve hareket kısıtlılığı olan bir kalça, günlük hareketlerin kolay bir şekilde yapılabilmesini engelleyebilir. Kalçaya uygulanılacak olan kalça protezi ameliyatı ile şikayetler ortadan kaldırılabilir.Kalça protezi ameliyatı ile hareket kapasitesi azalmış olan eklemin normale dönmesi mümkündür" dedi.

Artık kendi ihtiyaçlarını görebilecek

Uzun yıllardır ağrılarına çözüm bulamayan Şevki Gümüş'e, Doktor Serdar Azat Ataman tarafından kalça protezi ameliyatı uygulandı. Yürüyemeyen, acısından yere basamayan Şevki Gümüş artık başarılı yapılan operasyon sonrası eski sağlığına kavuştu. Kendisini çok rahatladığını belirten Gümüş, "Bu durumda olan kişilerin mutlaka bir uzman doktor desteği alması gerekiyor" diye konuştu.