Vahşi cinayetin 2 faili aranıyor

Samsun'da bir gencin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın firarda olan 2 faili ise aranıyor.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülenirken, saldırganlar kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Hüsame Ünveren, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastane hayatını kaybetti.

E.C.D tutuklandı

Polis olayla ilgili E.C.D.yi (24) ilk gün, E.E.'yi (20) ise ikinci gün yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.C.D tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asıl failler aranıyor

Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle ölen gence ateş eden ve tüfekle darp eden S.T.'nin firarda olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.