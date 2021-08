Vakıflar Genel Müdürü Ersoy OMÜ danışma kuruluna seçildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleşen danışma kurulu toplantısında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Her türlü ortak projede yer almaktan duyacağımız memnuniyeti belirtmek isterim. Burada geliştireceğimiz her başarı her imza sadece Samsun'u değil, orta Karadeniz bölgesinin tümünü doğrudan etkileyecektir” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleşen danışma kurulu toplantısının ilki protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. OMÜ danışma kuruluna seçilen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmada, “1975'den bu yana Karadeniz Bölgesinde ekonomiden, kültüre birçok sektöre katkı sunan köklü üniversitemiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin danışma kurulunun bir ferdi olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Kurucu Rektör Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'dan günümüze 11 rektörünün yönetiminde güçlü akademik kadrosu ile ülkemizin gençliğine, eğitimine ve geleceğine katkı sunan üniversitemizin iş ve eğitim dünyasını paydaş alarak oluşturduğu bu kurul ile daha çok büyüyeceğine inancımız tam. 1048'den bu yana Osmanlı'dan günümüze gelmiş ve bünyesinde Fatih Sultan Mehmet ve Bezm-i Alem olmak üzere iki vakıf üniversitesi barındıran Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yöneticisi olarak her türlü ortak projede yer almaktan duyacağımız memnuniyeti de belirtmek isterim. Tarihten günümüze baktığımızda üniversiteler kuruluş amaçlarına da hizmet eder biçimde kentsel mekânların ve toplumsal yaşantıların biçimlenişi ve gelişiminde önemli birer aktör konumundadır. Burada geliştireceğimiz her başarı her imza sadece Samsun'u değil, orta Karadeniz bölgesinin tümünü doğrudan etkileyecektir” diye konuştu.

“Bilimin önemi ve gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır”

Samsun'un ve çevresinin vakıf eserleri açısından belli bir zenginlik ve çeşitlilik içerdiğini ifade eden Ersoy, “Bu açıdan bakıldığında, üniversitemizin Hukuk, İlahiyat ve Mimarlık fakültelerinin, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji gibi bölümleri Vakıf Hukuku, Vakıf Tarihi, Vakıf Kültürü, Vakıf eserleri gibi alanlarda çalışmalar yapması, gençliğimizin geçmişten günümüze yaşayarak getirilen bu alanların geleceğe taşınmasına katkı sunacaktır. Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu alandaki çalışmalara elimizden geldiğince teknik, mali ve idari destek vermeye hazırız. Ülkemiz vakıflar açısından gizli bir hazine niteliğindedir ve akademinin bir görevi de bu hazinenin gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olmaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve diğer kurul üyeleri katıldı.