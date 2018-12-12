İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vakıflardan dev restorasyon

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından son beş yılda yaklaşık 60 milyon tutarında restorasyon çalışması yapıldı.


Son yıllarda önemli restorasyon çalışmaları yapan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop'ta 68 tarihi eseri restore ederek kültür mirasına yeniden kazandırdı. Bu projelerin arasında Vezirköprü Taşhan, İlkadım Taşhan, Şeyh Seyyid Kutbiddin gibi eserler de bulunuyor. 2013 yılında 1 milyon 395 bin TL, 2014 yılında 1 milyon 693 bin TL, 2015 yılında 18 milyon 300 bin TL, 2016 yılında 10 milyon 638 bin TL, 2017 yılında 813 bin TL, 2018 yılında 28 milyon 725 bin TL olmak üzere 61,5 milyon TL civarında restorasyon çalışması yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.