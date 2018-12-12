Vakıflardan dev restorasyon

Son yıllarda önemli restorasyon çalışmaları yapan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop'ta 68 tarihi eseri restore ederek kültür mirasına yeniden kazandırdı. Bu projelerin arasında Vezirköprü Taşhan, İlkadım Taşhan, Şeyh Seyyid Kutbiddin gibi eserler de bulunuyor. 2013 yılında 1 milyon 395 bin TL, 2014 yılında 1 milyon 693 bin TL, 2015 yılında 18 milyon 300 bin TL, 2016 yılında 10 milyon 638 bin TL, 2017 yılında 813 bin TL, 2018 yılında 28 milyon 725 bin TL olmak üzere 61,5 milyon TL civarında restorasyon çalışması yapıldı.