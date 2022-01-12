Vakıfların Samsun yatırımlarının yüzde 74'ü tamamlandı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da yaptığı yatırımların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74 seviyesine ulaştı.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da devam eden 3 adet işi bulunuyor. Bu projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 78 seviyesine ulaştı. Bu yatırım dönemi içerisinde bölge müdürlüğü 5 milyon 893 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işi, 1 milyon 240 bin TL'lik Havza Karameşe Camii restorasyon işi ve 1 milyon 532 bin TL proje bedelli Havza Orta Camii dükkanları ile çevre düzenlemesi yağım işi projelerini tamamladı.

2 milyon 33 bin TL proje bedelli Bafra Çarşı Cami restorasyon işinin nakdi gerçekleşmesi yüzde 40 seviyesinde olurken, fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 55 seviyesinde oldu. 471 bin TL değerindeki İlkadım Yeni Karakol Camii çevre düzenlemesi, şadırvan ve WC yapılması işinin de yüzde 40'ı tamamladın. Son olarak 1 milyon 62 bin TL proje bedelli vakıf bina tadilat işinin ise yüzde 50'si tamamlandı.