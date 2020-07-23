Vali Dağlı: “24 Temmuz özgür basının kilometre taşıdır”

'24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı ve basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünü kutlayan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, demokratik hayatın ve özgür basının önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Dağlı yayınladığı mesajda, “Gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan, çağdaş dünyanın en temel insan hakları arasında sayılan ve toplumun geniş kesimlerini etkileyebilme gücüne sahip bulunan basın; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumunda, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde önemli bir göreve sahiptir” diye konuştu.

Basın özgürlüğünün önemine değinen Vali Dağlı, “Türk basınında demokrasi ve hürriyet yolunda önemli bir adım atılarak sansürün kaldırılmasının miladı olarak kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, demokratik hayatın ve özgür basının önemli bir kilometre taşıdır. Basın özgürlüğü, demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli bir olgudur. Bu doğrultuda, basın kuruluşlarının ve gazetecilerin görevlerini yerine getirirken en iyi koşulların sağlanması, çalışanların hak ve sorumluluklarının gelişmiş demokrasiler seviyesinde olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı ve basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünü kutlayan Dağlı, “Yerel ve ulusal basınımızın yapmış oldukları çalışmalar, bizler ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle ve takdirle izlenmekte olup büyük özveri ve fedakârlıkla yürüttükleri görevlerini bundan sonra da aynı bilinç ve görev anlayışıyla yerine getireceklerine inancım tamdır. Bu düşüncelerle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı ve basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünü kutlarken, görevleri başında yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını rahmet ve saygıyla anar, gece-gündüz demeden ve günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.