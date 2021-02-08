Vali Dağlı: "Afete hazırlıklı olmak durumundayız"

Dr. Zülkif Dağlı, "Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Samsun'da da afet eğitim seferberliği başladı.

Bu kapsamda Samsun'da düzenlenen afet farkındalık eğitiminin ilki Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Selahattin Kaynak, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

"Afet Eğitim Seferberliği" ile ilgili açıklamalarda bulunarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlendiğini ve tüm illerde “Afet Eğitim Seferberliği” ilan edildiğini belirten Vali Dağlı, “2020 yılı boyunca pandemiye rağmen uzaktan eğitimlerle desteklenen afet eğitim faaliyetleri ile ilimiz için rekor sayıda kişiye ulaşılmıştır. Afet Eğitim faaliyetleri, 2021 yılında “Türkiye Afet Eğitim Yılı” programı dahilinde daha etkin bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda kaymakamlıklar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitelerinin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve aileleri ile öğrencileri, Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve aileleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personel ve aileleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte ceza ve tevkif evlerinde personel ve aileleri, açık ve yarı açık ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular, muhtarlar ve aileleri, İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı personel ve din görevlileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte; öğretmenler, öğrenciler ve aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte; gençlik liderleri, gençlik merkezi üyeleri ve gençlik kamplarına katılan öğrenciler, spor antrenörleri ve aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte; huzur evleri sakinleri, çocuk yuvası ve sevgi evlerinde kalan çocuklar, Sanayi ve ticaret odaları üyeleri ve aileleri, esnaf odası üyeleri ve aileleri ile meslek odaları üyeleri ve ailelerine çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verilmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

Afet farkındalık eğitimleriyle başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirerek, ‘Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğini hatırlatan Dağlı, “Bu eğitimlerle oluşturacağımız farkındalık sayesinde vatandaşlarımızın bir çivi çakarken, bir binaya girerken dahi afet riskini düşünmesini istiyoruz. Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2020 yılında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinde toplamda 90 bin 910 kişiye ulaştı. İl nüfusunun yüzde 6,741'ine eğitim verdi. (2019 nüfus verileri). 2020 yılında afet farkındalık eğitimlerinde 63 bin 523, uzaktan eğitimlerde 8 bin 270, diğer eğitim başlıklarında 19 bin 117 kişiye ulaşıldı.