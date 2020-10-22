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Vali Dağlı: ”Bafra tam bir tarım ilçesi"

Samsun Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, Bafra'da çeltik fabrikası ve fide üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.


Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bafra'ya gelen Vali Dağlı, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çeltik fabrikasında paketleme tesisi ile Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan aşılı fide üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tesisleri gezen Dağlı, ”Bafra tam bir tarım ilçesi. Gerçekten güzel şeyler yapıldığını görüyoruz. Burada Sera OSB kurulma çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi Bölgemizde bir çeltik fabrikamızda paketleme tesisini gördük. Burasıda ilçemizin medarı iftarı diyebileceğimiz güzel bir tesis. Ülkemizin her tarafına fidan sevkiyatı yapılan modern bir tesis. Tarım bağlamında Bafra ilçemizde daha neler yapılabilir bunları planlıyoruz. Kaymakam arkadaşımızla, belediye başkanımıza, ticaret odamızla, borsamızla ve buradaki yerel temsilcilerle iş birliği içerisindeyiz. Bunları hep birlikte başaracağız" dedi.


Vali Dağlı'ya Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Ticaret Borsası Başkan yardımcısı Tarık Erol eşlik etti.

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