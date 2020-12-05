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Vali Dağlı: "Birlikte başaracağız”

Samsun Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, korona virüsü salgını döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını belirtti.


Sağlık çalışanlarına seslenen Vali Dağlı şu sözleri kullandı: “Değerli sağlık çalışanlarımız! Korona virüsünün ülkemizde ve ilimizde görülmesiyle birlikte ne kadar büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştığınızı bütün vatandaşlarımız biliyor. Korona virüsü salgınında en ön sıralarda yer alarak verdiğiniz mücadele için sizlere minnettarız.”


Vatandaşlara da duyarlılık çağrısı yapan Dağlı, “Kıymetli Samsunlular! Korona virüsünün artış gösterdiği bugünlerde daha fazla fedakarlık göstermemiz gerekiyor. Lütfen tedbir ve kurallara daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım ve onların üzerindeki yükü alalım. Birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

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