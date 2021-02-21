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Vali Dağlı denetimleri yerinde inceledi

Sinop Yolu Polis Kontrol Noktasında sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi.


Vali Zülkif Dağlı, Samsun- Vali Dağlı, salgının kontrol altına alınabilmesi için bugüne kadar yapılan denetimlerde fedakarca görev yapan kolluk kuvvetlerimize kolaylıklar diledi.


Yaklaşık bir yıldır devam eden korona virüsle mücadelede yaşanan en ufak bir gevşemenin dahi anında vaka sayılarında artışa yol açtığını ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten Dağlı, vatandaşlardan; bu mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için maske, mesafe ve temizlik hususlarına daha fazla dikkat etmelerini, kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı vermelerini, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini bir süre daha ertelemelerini istedi.

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