Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretler bir süre daha ertelensin"

Lâdik'te korona virüsü değerlendirme toplantısına katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşları uyardı.

Ladik'te kamu kurumlarınca yürütülen hizmetler, korona virüsü vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, Ladik Kaymakamı Adem Eser, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçebilmek adına toplumun tamamına sorumluluklar düştüğünü belirten Vali Dağlı, "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretleri bir süre daha ertelenmesi, cenazelerde 30 kişi sınırının aşılmaması ve kalabalık ortamlara girilmemesi başta olmak üzere tüm tedbir ve kurallara hassasiyetle uymak, Kovid-19 haritasında kırmızı kategoride bulunan ilimizin görünümünü maviye yükseltmek ve sosyal hayatı bir an önce normale döndürmek açısından zorunlu görünmektedir" dedi.